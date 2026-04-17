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Diario de Ferrol

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María Delia Freire Becerra

Falleció anteayer, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Larín (Arteixo). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Larín (Arteixo), 17 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños