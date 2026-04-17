María Esther Ures Longueira

Falleció el día 16 de abril, a los 82 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se realizará el viernes, día 17 a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Leiloyo - Malpica. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Leiloyo (Malpica), 17 de abril de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio