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Diario de Ferrol

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María Magdalena Trillo Martínez

(María da Jina) (Viuda de José Trillo Vilela) 

Falleció el día 15 de abril de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, día 17, a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Coucieiro. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. O Son, nº 68.

Cee, 17 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños