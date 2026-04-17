Ramona Caamaño Caamaño

(Ramona de Eladia de Sarajata)

Falleció el día 16 de abril de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 17 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal Las Mimosas. Tanatorio de Muros, polígono de Ventín. Velador nº 2 - Tel. 981 746 030.

Serres (Muros), 17 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez