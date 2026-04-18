Joaquín Antonio Pérez Casais

Falleció el día 16 de abril de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, día 18, a las once y media de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de A Nosa Señora do Mar do Ézaro. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3. O Son, nº 68.

Cee, 18 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños