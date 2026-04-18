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Diario de Ferrol

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José Martínez Cardezo

Falleció anteayer, a los 71 años de edad, confortado con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Xornes (Ponteceso). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Xornes (Ponteceso), 18 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños