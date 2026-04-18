José Ramón Regueira Ferreiro

(Mon Regueira)

Falleció ayer, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sabádo, a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 18 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños