Ramón Lago Fernández

(Viudo de Otilia Piñeiro Lago)

Falleció el día 17 de abril de 2026, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, sábado día 18 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede. C/ Agra dos Portos, s/n.Tel. y Fax. 981 746 030. Velador nº 2.

Carnota, 18 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños