Alicia Doldán Mallo

Falleció ayer, a los 70 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara - A Laracha.Tel.981 605 858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cabovilaño (A Laracha), 19 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños