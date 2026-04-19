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Diario de Ferrol

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María Dolores Caamaño Alvela

(Lola de Francisca, viuda de Eduardo Fernández Caamaño)

Falleció el día 18 de abril de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE. l D.E.P. l

Sus familiares. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción de la finada hoy domingo día 19 a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las cinco y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños), velador nº 2.

Lira (Carnota), 19 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños