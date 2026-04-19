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Diario de Ferrol

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María Josefa Filgueira Sar

Falleció el día 18 de abril de 2026, a los 64 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 19 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Celebración de la palabra en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Nota: El funeral se celebrará el miércoles día 22 a las cinco de la tarde. Tanatorio de Muxía - velador nº 3.

Muxía, 19 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños