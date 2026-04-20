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Diario de Ferrol

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Arturo Curto González

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Torás – A Laracha. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Julián de Coiro – A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel.981 605 858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 20 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños