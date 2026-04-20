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Diario de Ferrol

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Lucía Garrido Pose

(Lucía de Varela, viuda de José Cancela Garrido – Pepe de Xacobe)

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis y cuarto de la tarde, al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a continuación, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Nota: la conducción del tanatorio al cementerio será a marcha lenta. Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/A Camuza B, nº 31- Malpica – Tel. 981 720 923.

Malpica de Bergantiños, 20 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños