Luis Pensado Tasende

(Vecino de Buxán - Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Seavia Coristanco. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 20 de abril de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta