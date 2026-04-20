Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Luis Pensado Tasende

(Vecino de Buxán - Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Seavia Coristanco. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 20 de abril de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta