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Diario de Ferrol

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Generoso Bello Vázquez

(Viudo de Blandina Puente García) 

Falleció anteayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, día 21, con salida del tanatorio a las doce del mediodía. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 21 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños