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Diario de Ferrol

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Manuel Domínguez Canosa

(Viudo de Manuela Cándida Rey Lago)

Falleció el día 20 de abril de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, día 21, a las cinco de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son, nº 68.

Cee, 21 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños