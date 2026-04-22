Antonio Alvarellos Riveiro
(Compañeiro de vida de Dona Guillermina Areas)
Finou o día 20 de abril de 2026, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración polo descanso da súa ánima. Condución do cadáver, hoxe mércores, día 22, ás seis menos cuarto da tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente no Santuario da Nosa Señora da Xunqueira e sepelio a continuación no cemiterio municipal novo de Cee. Nota: non se reciben flores. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3. C/ O Son, nº 68.
Cee, 22 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños