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Diario de Ferrol

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José Ramón Fernández Fernández

(Moncho do Sivil) 

Falleció el día 21 de abril de 2026, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy miércoles, día 22, a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el Cementerio Vecinal de Las Mimosas. Tanatorio de Muros: Velador nº 1. Polígono de Ventín.

Serres (Muros), 22 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos S.L.