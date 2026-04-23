Ricardo Conde Lago

Falleció el día 8 de abril de 2026 a los 45 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 23, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de dicha villa. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. C/ O Son, nº 68.

Cee, 23 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños