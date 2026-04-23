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Diario de Ferrol

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Santiago Siguín Romeo

Falleció el día 22 de abril de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy jueves, día 23, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de Muros de San Pedro y a continuación se procederá a su incineración en la intimidad familiar. Tanatorio de Muros. Velador nº 2. Polígono de Ventín.

Muros, 23 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos S.L.