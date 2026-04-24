María Josefa Figueiras García

(Pepita, gemela de Culín) (Viuda de Antonio Tobío)

Falleció el día 22 de abril de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy viernes, día 24, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el Cementerio Vecinal de Las Mimosas. Tanatorio de Muros: Velador nº 1. Polígono de Ventín.

Serres, 24 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos S.L.