Demetrio Tomás Martínez París

(Viuda de Mercedes Muñíz Castro)

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de esta Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3.

Carballo, 26 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños