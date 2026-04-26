Dolores Angeriz Cristobal

(Lola) (Viuda de José Gómez García)

Falleció ayer, a los 79 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña de Lemayo (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Lemayo (A Laracha), 26 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños