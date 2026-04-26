Jesús Varela Campos

(Jubilado de Unión Fenosa)

Falleció anteayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bertoa (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Bertoa (Carballo), 26 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños