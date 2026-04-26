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Diario de Ferrol

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Primer aniversario de Celsa Brandón Rodríguez

(Vecina de Barbade – Rus) 

Falleció el 29 de marzo, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 2 de mayo, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Sta. María De Rus-Carballo, favores por los que la familia anticipa gracias.

Rus (Carballo), 26 de abril de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta