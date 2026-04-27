José Rodríguez González

(Almacenes Rodríguez) (Vecino de Esfarrapa - Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio (Coristanco). Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1. Pésames: www.gruposantamarta.es

San Paio (Coristanco), 27 de abril de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa