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Diario de Ferrol

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José Rodríguez González

(Almacenes Rodríguez) (Vecino de Esfarrapa - Coristanco) 

Falleció en el día de ayer, a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio (Coristanco). Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1. Pésames: www.gruposantamarta.es

San Paio (Coristanco), 27 de abril de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa