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Diario de Ferrol

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Manuel López Pérez

(Vecino de Centiña – Casa da Baltroa) 

Falleció en el día de ayer, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Paio de Coristanco. Cremación a continuación en la intimidad familiar. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3. Pésames: www.gruposantamarta.es

San Paio (Coristanco), 27 de abril de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa