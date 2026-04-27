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Diario de Ferrol

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María Pilar Gómez Bermúdez

(Viuda de Santiago Seara Cousillas) 

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de A Graña. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3.

A Graña (Ponteceso), 27 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños