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Diario de Ferrol

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Arturo Canedo Mariño

(Arturo do Pazo Bello)

Falleció anteayer, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Coiro (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara (A Laracha).

Coiro (A Laracha), 29 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños