José Verdes Méndez

Falleció ayer, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Corme Aldea. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n Tel. 981 714 639 (pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com).

Corme Aldea (Ponteceso), 29 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños