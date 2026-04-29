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Diario de Ferrol

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José Verdes Méndez

Falleció ayer, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Corme Aldea. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n Tel. 981 714 639 (pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com).

Corme Aldea (Ponteceso), 29 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños