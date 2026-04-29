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Diario de Ferrol

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Marina Sestayo Dosil

Falleció el día 27 de abril de 2026, a los 75 años, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción de la finada, hoy miércoles, día 29, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños): Velador nº 3. C/ Agra dos Portos s/n.

Lira (Carnota) 29 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños