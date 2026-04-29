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Diario de Ferrol

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Purificación Regueira Recouso

(Pura de Rivela) (Viuda de Francisco Sueiro López )

Falleció anteayer, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Tomé de Monteagudo (Arteixo). Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Monteagudo (Arteixo), 29 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños