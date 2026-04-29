Rosalía Rey Ferreiro

(Rosalía de Rey, viuda de Serafín Gómez González)

Falleció ayer, a los los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme Porto. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 1. C/ Aduana, s/n. Tlf. 981714639 (pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com).

Corme Porto (Ponteceso), 29 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños