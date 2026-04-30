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Diario de Ferrol

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Emilio Francisco Cambeiro Lagoa

(Milucho)

Falleció el día 28 de abril de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, día 30, a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de dicha villa. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. C/ O Son, nº 68.

Cee, 30 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños