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Diario de Ferrol

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José Muíño Castro

(Viudo de María Divina Mouro Pastoriza)

Falleció el día 28 de abril, a los 81 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy jueves, día 30, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rus (Carballo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Rus (Carballo), 30 de abril de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio