Manuel Castro Pose

(Manolo do Sabelo)

Falleció el día 30 de abril, a los 79 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy viernes, día 1, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de San Pedro de Cicere, Santa Comba. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Carballo, 1 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio