Joaquín Blanco Franco

(Joaquín de Miñóns)

Falleció el 1 de mayo de 2026, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, a las seis y media de la tarde. Celebración de la palabra: Iglesia parroquial de San Pedro de Buxantes y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Funeral: Martes, día 5, a las seis de la tarde. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Cee, 3 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños