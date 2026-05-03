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Diario de Ferrol

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Joaquín Blanco Franco

(Joaquín de Miñóns) 

Falleció el 1 de mayo de 2026, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, a las seis y media de la tarde. Celebración de la palabra: Iglesia parroquial de San Pedro de Buxantes y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Funeral: Martes, día 5, a las seis de la tarde. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Cee, 3 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños