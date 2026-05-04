Alicia Balsa Lamas

(Viuda de Ramón Aguiar Suárez)

Falleció el día 3 de mayo de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy lunes a las cinco de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños, sala nº 3.

Sísamo (Carballo), 4 de mayo de 2026 P.F. San José de Carballo