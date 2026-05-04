Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Alicia Balsa Lamas

(Viuda de Ramón Aguiar Suárez) 

Falleció el día 3 de mayo de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy lunes a las cinco de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños, sala nº 3.

Sísamo (Carballo), 4 de mayo de 2026 P.F. San José de Carballo