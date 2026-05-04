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Diario de Ferrol

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Dorinda Fraga Brandón

Vecina del lugar de O Freixal (Sofán)

 Falleció a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.

Sofán (Carballo), 4 de mayo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta