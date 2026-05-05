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Diario de Ferrol

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Dolores Rey Mato

(Lola do Faustino) (Viuda de Faustino Caamaño Caamaño)

Falleció el día 3 de mayo de 2026, a los 78 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Misa de cuerpo presente en la capilla del tanatorio, hoy martes a las seis de la tarde. Cremación a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 5 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños