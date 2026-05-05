Manuel Pose Castro

(Viudo de María Calviño Pose) (Vecino de Castrillón - Cabaleiros)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. CASA MORTUORIA: TANATORIO SAN XULIÁN DE TORDOIA. TÚMULO Nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 5 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián