Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Pose Castro

(Viudo de María Calviño Pose) (Vecino de Castrillón - Cabaleiros)

 Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. CASA MORTUORIA: TANATORIO SAN XULIÁN DE TORDOIA. TÚMULO Nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 5 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián