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Diario de Ferrol

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Juan Manuel Caamaño Lago

(Manolo de Cacho) 

Falleció el día 6 de mayo del presente, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del finado: hoy jueves, día 7, a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede. C/ Agra dos Partos, s/n. Velador nº 3.

San Mamede (Carnota), 7 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños