Dominga Fernández Caamaño

(Minguita)

Falleció el día 6 de mayo de 2026, a los 78 años de edad, confortada con los AA. EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy viernes, día 8, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Atalaya. Tanatorio de Muros: Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Muros, 8 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.