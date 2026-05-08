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Diario de Ferrol

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Dominga Fernández Caamaño

(Minguita) 

Falleció el día 6 de mayo de 2026, a los 78 años de edad, confortada con los AA. EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy viernes, día 8, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Atalaya. Tanatorio de Muros: Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Muros, 8 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.