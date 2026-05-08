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Diario de Ferrol

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Gumersinda Imia Faquet

Falleció ayer, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Noicela, incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara (A Laracha).

Noicela (Carballo), 8 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños