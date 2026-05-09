Margarita Cumplido García

Falleció el día 8 de mayo, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.Pl

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará hoy sábado, día 9, a la una y cuarto de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Juan do Esto. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. La salida del tanatorio se efectuará a la una de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Ponteceso: Sala nº 1.

O Esto (Bergantiños), 9 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio