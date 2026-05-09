María Carmen Bua Lestón

(Carmen de Pateiro)

Falleció el día 8, a los 66 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy sábado, día 9, a las siete menos veinte de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de S. Juan de Serres. Cementerio de As Mimosas. Capilla ardiente: Tanatorio Atalaia, sala B.

Serres (Muros), 9 de mayo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta