María Silveira Piña

(Viuda de José Balsa Blanco)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su hija, Rosa María Balsa Silveira. Hijo político, David Viña Rodríguez. Nieto, Mateo. Hermanos, Pilar, Carlos, José Manuel, Rosaura y Javier. Hermanos políticos, Lolo, Maricarmen, Carmiña, Paxín y Carmiña. Cuñados, Manuel (†), Carmen y Celsa. Cuñados políticos, Clarisa (†), Manuel (†) y José (†). Sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma. Conducción hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, Nº 62 – Carballo. Telf. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 9 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños