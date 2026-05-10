Dolores Brandón Costa

(Viuda de Manuel Rojo Añón)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 10 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños