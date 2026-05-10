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Diario de Ferrol

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Dolores Lago Riomao

(Viuda de Jesús Lema Romero) 

Falleció el día 9 de mayo de 2026, a los 99 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 10, a las cinco y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 10 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños