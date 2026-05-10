Jesús Sánchez Noya

Falleció el día de 9 de mayo, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Misa de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Silvarredonda. A continuación, incineración, en la intimidad familiar, en el Crematorio Grupo Bergantiños de Bértoa (Carballo). Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2. C/ Aduana, s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com.

Silvarredonda (Cabana de Bergantiños), 10 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños